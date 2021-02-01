Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 14:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ali Akman Bundesliga'da
Eintracht Frankfurt, Bursaspor'un genç golcüsü Ali Akman'ı transfer ettiğini açıkladı.
„Mit Ali Akman haben wir eines der größten Talente im türkischen Fußball für uns gewinnen können. Er ist ein Spieler, den wir in den nächsten Jahren aufbauen und entwickeln möchten“— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 1, 2021
Wir freuen uns auf dich, Ali!
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