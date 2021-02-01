Fenerbahçe, Süper Lig’in 23. haftasında 2 Şubat Salı günü saat 16.00’da deplasmanda A.Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde 11.00’de ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenmanda, 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Dimitris Pelkas’ın tedavisine başlanırken dünkü antrenmanda koşu çalışmalarına başlayan Sadık Çiftpınar, bugün takımla birlikte çalıştı.

Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş ise sahada bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı. Bugün baba olan Marcel Tisserand ise özel izinli olarak idmanda yer almadı.

Mesut kadroda Sosa yok

Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerin, Hatay kafilesi belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kafilede yıldız oyuncu Mesut Özil de yer aldı. Mesut, böylece Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de ilk kez bir maçın kadrosuna dahil oldu.

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Jose Sosa ise Hatayspor maçı kadrosuna gıda zehirlenmesi şüphesi sebebiyle alınmadı.

Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Uğur Kaan Yıldız, Nazım Sangare, Caner Erkin, Filip Novak, Sadık Çiftpınar, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Attila Szalai, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.