Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki futbolcunun uyluk arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi.

Genç savunma oyuncusunun tedavisine başlandığı belirtildi. Rıdvan Yılmaz'ın yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 22. haftasında Vodafone Park’ta Trabzonspor ile oynadığı maçta, sağ uyluğunda hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kısmi yırtık (grade 2 strain) tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."