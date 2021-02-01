Son haftaların formda takımı Trabzonspor'da Vitor Hugo, performansıyla fark yaratıyor.

Sezon başında Palmeiras'tan transfer edilen tecrübeli stoper, savunmada ve hücumda takıma büyük katkı sağlıyor.

Edgar Ie ile iyi bir ikili olan Vitor Hugo, bordo mavili takımın savunmanın göbeğinde uzun süredir yaşadığı sıkıntılara da çare oldu.

Hava toplarında etkili olan, topu oyuna sokma konusunda da başarılı olan Brezilyalı oyuncu, golleriyle de ön plana çıkıyor.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 16 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 4 kez ağları havalandırdı. Vitor Hugo, ilk olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor karşısında 2 gol atmıştı.

Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor karşısında şık bir kafa vuruşuyla takımının tek golüne imza atmış ve 3 puanı getiren isim olmuştu.

Bordo mavililer, Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek zirve yarışına tutunurken başrolde yine Vitor Hugo vardı. 63. dakikada skoru 2-1'e getiren Brezilyalı oyuncu, Trabzonspor'u galibiyete taşıdı.

Beşiktaş karşısında kaşı açılsa da oyuna devam eden Vitor Hugo, performansıyla bir kez daha Trabzonspor camiasının takdirini topladı.

Sezon başında Palmeiras'tan 3 milyon 200 bin euro bonservis bedeli ile transfer edilen Hugo, bordo mavili takım ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.