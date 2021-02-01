İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Atletico Madrid, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Lille, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Premier Lig'de Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın 2 gol attığı hafta içi karşılaşmasında West Bromwich'i 5-0 yenerek liderliğe yükseldi. Pep Guardiola'nın öğrencileri, 21. hafta mücadelesinde ise Sheffield United'ı 1-0 mağlup etti.

Manchester United, hafta içi ligin son sırasındaki Sheffield United'a 2-1 yenilerek Premier Lig'de 13 maç sonra kaybetti. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United, 21. haftanın öne çıkan maçında da Arsenal ile 0-0 berabere kaldı.

Ligde son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken son şampiyon Liverpool, Tottenham ve West Ham United'ı 3-1'lik skorlarla mağlup ederek moral buldu.

Leicester City, milli futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün ikinci yarılarda süre aldığı maçlardan ilkinde Everton ile 1-1 berabere kalırken, ikincisinde Leeds United'a 3-1 kaybetti.

Chelsea, yeni teknik direktörü Thomas Tuchel ile çıktığı ilk maçta Wolverhampton ile 0-0 berabere kaldı, Burnley mücadelesinden ise 2-0 galip ayrıldı.

Premier Lig'de hafta içi liderlik koltuğunu Manchester United'dan devralan Manchester City, 21. hafta sonunda 44 puanla zirvede yer aldı. Manchester United 41, Liverpool 40, Leicester City ise 39 puanla Manchester City'yi takip etti.

La Liga

Bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Atletico Madrid, Cadiz'i 4-2 yenerek üst üste 8. galibiyetini elde etti.

Koronavirüse yakalanan teknik direktör Zinedine Zidane'ın yer almadığı maçta Real Madrid, Levante'ye 2-1 kaybederek ligde 4. yenilgisini yaşadı.

Son haftalarda üst üste kazanarak çıkış yakalayan Barcelona, Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup etti.

Zirve yarışındaki takımlardan Sevilla, Elbar'ı 2-0 yenerken, Villarreal ile Real Sociedad 1-1 berabere kaldı.

La Liga'da 21. hafta sonunda iki maçı eksik Atletico Madrid, 50 puana yükselerek liderliğini korudu. Birer maç eksikli Barcelona ve Real Madrid 40'ar, Sevilla ise 39 puanla zirve takibini sürdürdü.

Serie A

Ligin 20. haftasında lider Milan, Bologna deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Inter, sahasında Benevento'yu 4-0 yenerek haftanın en farklı skoruna imza attı.

Son şampiyon Juventus, Sampdoria'yı 2-0'la geçerken, ligin güçlü ekiplerinden Roma, Verona'yı 3-1 mağlup etti.

Serie A'da Milan, 46 puanla zirvedeki yerini korudu. Milano ekibini, 44 puanla Inter, 40 puanla Roma ve 39 puanla Juventus izledi.

Bundesliga

Son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, Hoffenheim'ı 4-1 mağlup ederek ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Son haftalarda puan kayıpları yaşayan zirve takipçilerinden Leipzig, Bayer Leverkusen'i 1-0 yenmesini bildi.

Üst sıraları hedefleyen takımlardan Wolfsburg, Freiburg'u 3-0 mağlup ederken, Eintracht Frankfurt, Hertha Berlin karşısında 3-1 kazandı.

Bundesliga'nın 19. haftasında Bayern Münih 45 puanla liderliğini korudu. Leipzig 38, Wolfsburg 35, Eintracht Frankfurt ise 33 puanla zirve takibini sürdürdü.

Ligue 1

Ligin 22. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), uzatma dakikalarında yediği golle Lorient'e 3-2 mağlup olarak 7 maç sonra kaybetti.

Lille, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın golüyle sahasında Dijon'u 1-0 yenerek ligde üst üste 4. kez galip geldi.

Zirveyi hedefleyen takımlardan Olympique Lyon, Bourdeaux önünde 2-1 kazanarak haftayı kayıpsız geçti.

Ligue 1'de puanını 48'e yükselten Lille, liderlik koltuğunu PSG'den devraldı. Lille'i 46 puanla Olympique Lyon, 45 puanla PSG izledi.