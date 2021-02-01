Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek zirve yolunda önemli bir 3 puana imza atan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürdü.

Sezonun ilk 8 haftalık bölümünde tarihinin en kötü günlerini yaşayan Trabzonspor, 6 puanla 17. sırada yer alıyordu.

Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte önemli bir ivme yakalayan Karadeniz ekibi, tecrübeli teknik adamla oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 30 puan topladı.

17. sıradan 5.'liğe

Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra bir teknik adam dokunuşuyla 17. sıradan 5.'liğe yükselen Trabzonspor, 12 basamak çıkarak zirveye doğru tırmanışını sürdürüyor.

Beşiktaş deplasmanından önemli bir 3 puan çıkaran bordo-mavililer, lider Fenerbahçe ile 9, 2. sıradaki Beşiktaş ile 8 ve 3. sırada yer alan Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

Bu sezonki ilk 3 maçlık seri

Trabzonspor, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş galibiyetleriyle bu sezon Süper Lig'de ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Karadeniz ekibi 2019-2020 sezonunda 16 ile 22. haftalar arasında 6 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordo-mavililer söz konusu dönemin ardından bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisine imza attı.

13 günde 4 maç, 4 galibiyet

Trabzonspor, 13 gün içinde oynadığı 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Bordo-mavilier ilk olarak 19 Ocak'ta sahasında Konyaspor'u 3-1, 23 Ocak'ta deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1, 27 Ocak'ta Süper Kupa Finali'nde Medipol Başakşehir'i 2-1 ve 31 Ocak'ta deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Konyaspor maçını evinde oynayan bordo-mavililer diğer 3 maçı ise deplasmanda oynadı. 8 günde geliş ve gidiş olarak 6 kez uçak yolculuğu yapan Karadeniz ekibi iki İstanbul ve bir Ankara olmak üzere yaklaşık 8 saat uçak yolculuğu yaptı.

Deplasmanda yenilmezlik 8 maça çıktı

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda lider Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

En son yenilgisini 98 gün önce Fenerbahçe karşısında alan bordo-mavililer, söz konusu maçın ardından deplasmanda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Avcı sonrası en çok puan toplayan ikinci takım Trabzonspor

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 13 lig karşılaşmasında tek mağlubiyeti bulunan bordo-mavililer, Avcı’nın göreve başladığı 9’uncu haftadan itibaren ligde en çok puan toplayan ikinci takım konumunda yer aldı.

Söz konusu dönemde Beşiktaş 31 puan ile en çok puan toplayan takım olurken, 30 puan toplayan Trabzonspor ise ikinci sırada yer aldı.

İlk 5’te yer alan takımlar arasında Fenerbahçe söz konusu periyotta 28, Galatasaray 26 ve Aytemiz Alanyaspor ise 17 puan toplayabildi.

Trabzon yerel basınından övgüler

Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Trabzonspor'a övgülerde bulundu.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, Trabzonspor için ilk ve arka sayfasındaki haberde, futbolcuların gol sevinçleri fotoğraflarıyla "Kusursuz fırtına" başlığını kullanırken, "Süper Kupa'da Başakşehir'i tokatlayan Trabzonspor, Beşiktaş'ı da seriye takıp İstanbul'u fethetti" ve "Trabzonspor, ligde 9 maçtır yenilmeyen Beşiktaş'ı kendi evinde devirip, zirveye yelken açtı" değerlendirmelerine yer verdi.

[Fotoğraf: AA]

Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında "Kartal avcıları", arka sayfasında "Adımız fırtına, işimiz zafer" ve "Kartal değil ejderha olsan ne yazar" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, birinci sayfasında, "Kasketliler geri döndü" ve "Zirvenin uşakları geliyor" başlığıyla Trabzonspor galibiyetini okuyucularına duyurdu. Son sayfada, "Arkanıza yaslanın, kemerlerinizi bağlayın, zirveye uçuyoruz" başlığına yer verildi.

[Fotoğraf: AA]

Gol sevinci yaşayan futbolcuların fotoğrafının yer aldığı ilk sayfasında, "Fırtına, kartalı evinde avladı" başlığına, son sayfasında da maçtan fotoğraflara yer veren Taka gazetesi, "Süper Kupa'yı müzesine götüren fırtına, ligde de Beşiktaş'ı devirdi, zirve yarışını karıştırdı" görüşlerini paylaştı.

Kuzey Ekspres gazetesi de "Kusursuz fırtına" başlığı ile okuyucularına galibiyeti aktardı. Gazetenin son sayfasında ise maçın önemli anlarına yer vererek, "Coştuk bir kere, koşar adım geliyoruz" denildi.