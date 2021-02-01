Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 11:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kayserispor'a Hollandalı forvet
Hes Kablo Kayserispor, 27 yaşındaki Hollandalı golcü Kevin Luckassen ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, Hollandalı futbolcu Kevin Luckassen’i kadrosuna kattı.
Kayseri’ye gelen tecrübeli golcü ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Romanya 1. Lig ekiplerinden Viitorul Constanta takımında forma giyen Luckassen, bu sezon görev aldığı 18 maçta 9 gol attı.
Hoş Geldin Kevin Luckassen— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) January 31, 2021
Kulübümüz, forvet oyuncusu Kevin Luckassen ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır.
Anlaşmanın hem Kevin Luckassen'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.
Hes Kablo Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/vnJ9Ik5ZNf
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