Transfer çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, Hollandalı futbolcu Kevin Luckassen’i kadrosuna kattı.

Kayseri’ye gelen tecrübeli golcü ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Romanya 1. Lig ekiplerinden Viitorul Constanta takımında forma giyen Luckassen, bu sezon görev aldığı 18 maçta 9 gol attı.

Hoş Geldin Kevin Luckassen



Kulübümüz, forvet oyuncusu Kevin Luckassen ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır.



Anlaşmanın hem Kevin Luckassen'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.



Hes Kablo Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/vnJ9Ik5ZNf