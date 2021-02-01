THY Avrupa Ligi'ndeki Türk takımları kritik bir döneme giriyor. İlk 8 yarışının içinde olan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'yu normal sezonun son bölümünde zorlu maçlar bekliyor.

Sezona Avrupa şampiyonluğu hedefiyle giren Anadolu Efes, öncelikle play-off hedefini yakalamak istiyor. Lacivert -beyazlıların önünde 12 zorlu maç bulunuyor.

Anadolu Efes'in geçtiğimiz hafta oynaması gereken Maccabi Tel Aviv maçı İsrail hükümetinin pandemi tedbirleri kapsamında uçuşları kapaması nedeniyle ertelenmişti.

Bu nedenle fikstürü daha da sıkışan Ergin Ataman'ın ekibi, perşembe akşamı Barcelona'ya konuk olacak.

Anadolu Efes, Katalan ekibinin ardından play-off yolunda direkt rakipleri olan Olympiakos, Fenerbahçe Beko, Valencia ve CSKA Moskova ile karşılaşacak.

1 maçı eksik olan lacivert-beyazlılar, 22 karşılaşmada 12 galibiyete sahip.

Fenerbahçe Beko yerini sağlamlaştırmak istiyor

Son haftaların formda takımı Fenerbahçe Beko ise, kritik Zenit maçına çıkacak. 8 haftadır kazanan temsilcimiz, Rus ekibini yenerek ilk 8 hattındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, Zenit'in ardından Alba Berlin, Milano ve Anadolu Efes ile karşılaşacak.

Igor Kokoskov'un ekibi, normal sezonun son 4 haftasında ise Olympiakos, Bayern Münih, Barcelona ve Real Madrid maçlarına çıkacak.

2019 yılında Türkiye'yi Dörtlü Final'de temsil eden iki takımımız için de kalan maçlar büyük önem taşıyor.