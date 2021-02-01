Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Medipol Başakşehir müsabakasında Arda Kardeşler düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Arda Kardeşler'in yardımcıları Ali Saygın Ögel ve Serkan Olguncan olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Emre Malok yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 23. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
2 Şubat Salı:
16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
3 Şubat Çarşamba:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Palabıyık
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
4 Şubat Perşembe:
16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Tugay Kaan Numanoğlu
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