Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mehmet Altıparmak resmen Gençlerbirliği'nde
Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Altıparmak, resmi sözleşmeye imza attı.
Kulüpten yapılan açıklamaya, teknik direktör Mehmet Altıparmak İlhan Cavcav Tesisleri'nde resmi sözleşmeye imza attı.
"Başkanımız Murat Cavcav, teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak'a başarılar dilerken, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu."
Mehmet Altıparmak ve ekibi bugün takımımızla ilk antrenmanına çıkacak. pic.twitter.com/UtCOjgDISl— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) February 1, 2021
Mehmet Altıparmak'ın yardımcılıklarını Tanser Aydın, Korhan Özen, Murat Akarsu, Murat Akyüz, Süleyman Varlık, Serkan Atak ile kulüp analiz sorumluları Çağatay Erküp ve Özgün Deniz Taşkın'ın yapacağı belirtildi.
Etiketler: Gençlerbirliği Transfer Haberleri
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