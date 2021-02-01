Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçeli futbolcu Tisserand baba oldu
Fenerbahçeli futbolcu Marcel Tisserand'ın oğlu oldu.
Açıklama sarı-lacivertli kulüpten yapıldı.
"Futbol A Takımı'mızın oyuncusu Marcel Tisserand baba oldu. Futbolcumuzun eşi Laura, Timeo adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Marcel ve Laura çiftini tebrik eder, bebekleri Timeo’ya sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz."
Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 1, 2021
Fenerbahçe'den İnegölspor'a transfer
Fenerbahçe, 18 yaşındaki futbolcusu Gülhan Üreyen'i 1,5 sezonluğuna TFF 2. Lig ekiplerinden İnegöspor'a kiraya verdi.
"Sporcumuz 2021-22 sezonunun sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecektir."
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