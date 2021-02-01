Açıklama sarı-lacivertli kulüpten yapıldı.

"Futbol A Takımı'mızın oyuncusu Marcel Tisserand baba oldu. Futbolcumuzun eşi Laura, Timeo adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Marcel ve Laura çiftini tebrik eder, bebekleri Timeo’ya sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz."

Fenerbahçe'den İnegölspor'a transfer

Fenerbahçe, 18 yaşındaki futbolcusu Gülhan Üreyen'i 1,5 sezonluğuna TFF 2. Lig ekiplerinden İnegöspor'a kiraya verdi.

"Sporcumuz 2021-22 sezonunun sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecektir."