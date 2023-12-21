Alanyaspor Beşiktaş'ı evinde mağlup etti

Tüpraş Stadı'nda hakem Ümit Öztürk yönettiği karşılaşma Alanyaspor’un 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Alanyaspor’a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Yusuf Özdemir, 87. dakikada Nicolas Janvier ve 90. dakikada Carlos Eduardo kaydetti.

Beşiktaş'ın tek golünü ise 9. dakikada Omar Colley kaydetti.

Siyah-beyazlılar, Corendon Alanyaspor karşısında ligdek 5. mağlubiyetini almış oldu. Beşiktaş, 26 puanla 5. sırada kaldı.

Alanyaspor ise ligdeki 4 galibiyeti alarak puanını 17’e yükseltti. Düşme hattında bulunan Akdeniz ekibi, 15. sırada yükselerek rahat bir nefes almış oldu.

Tribünler boş kaldı

Beşiktaş taraftarları, bu yıl Tüpraş Stadı'nda oynanan son maça ilgi göstermedi.

Montella karşılaşmayı takip etti

Öte yandan Türkiye A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı tribünden takip etti.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 9. dakikada Cenk Tosun’un kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top ceza sahası içinde Omar Colley’in önüne düştü. Colley’in altıpas önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Ümit Öztürk tarafından, Colley’in rakibine faul yaptığı gerekçesiyle gol verilmedi ancak VAR uyarısının ardından yapılan inceleme sonrasında gol geçerlilik kazandı. 1-0

[Fotoğraf: AA]

30. dakikada Efecan’ın pasında ceza sahası dışı sol tarafından topu alan Balkovec’in sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

34. dakikada ceza yayının gerisinden Chamberlain’in pasında Muleka, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluştu. Rakibinden sıyrılıp vuruşunu yapan Muleka’nın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

GOL - 38. dakikada sağ taraftan Oğuz Aydın’ın ön direğe yaptığı ortada Amartey’den topu kapan Yusuf Özdemir, altıpasın içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

53. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Hadziahmetovic'in yaptığı ortada savunmanın uzaklaştıramaması sonucunda meşin yuvarlak ceza yayındaki Demir Ege Tıknaz’ın önüne düştü. Demir Ege’nin sert vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

70. dakikada sağ taraftan Semih Kılıçsoy’un penaltı noktasına doğru çevirdiği topa Hadziahmetovic’in vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak direğin yanından kornere gitti.

79. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul güçlükle çeldi.

GOL - 87. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Oğuz Aydın'ın ortasında kale önünde Jeanvier meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-2

GOL - 90. dakikada atılan geri pası kontrol edemeyen Mert Günok'un ayağından açılan top ceza sahası dışı sağ çaprazındaki Carlos Eduardo'nun önüne düştü. Eduardo'nun ceza sahası dışı sağ tarafından bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

Alanyaspor, Beşiktaş’ı sahasında 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic (Tayfur Bingöl dk. 71), Salih Uçan, Chamberlain (Demir Ege Tıknaz dk. 47), Muleka (Rebic dk. 63), Semih Kılıçsoy (Rashica dk. 71), Cenk Tosun

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Lima, Aliti, Balkovec, Oğuz Aydın, Fer (Janvier dk. 80), Richard, Yusuf Özdemir (Carlos Eduardo dk. 66), Efecan Karaca (Fatih Aksoy dk. 80), Novais (Cordova dk. 85)

Goller: Colley (dk. 9) (Beşiktaş), Yusuf Özdemir (dk. 38), Janvier (dk. 87), Carlos Eduardo (dk. 90) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Masuaku, Semih Kılıçsoy, Colley (Beşiktaş), Efecan Karaca, Janvier (Alanyaspor)

Stat: Tüpraş Stadı

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, İbrahim Bozbey