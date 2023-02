Kulüpten yapılan açıklamaya göre, alınan kötü sonuçlar nedeniyle geçen hafta görevine son verilen Hollandalı teknik direktör Alfred Schreuder'in yerine Heitinga, sezon sonuna kadar takımı çalıştıracak.

Futbolculuğu döneminde altyapısından yetiştiği Ajax'ın yanı sıra Atletico Madrid, Everton, Fulham ve Hertha Berlin formalarını giyen 39 yaşındaki Heitinga, 2016'da emekliye ayrılmıştı.

Hollanda Milli Takımı'nda 87 maçta 7 gole imza atan Heitinga, profesyonel futbol kariyerini sonlandırmasından bu yana Ajax'ın altyapısında çeşitli yaş gruplarındaki takımların, antrenörlüğünü üstlenmişti.

Ajax and @JohnHeitinga have agreed on remaining head coach of Ajax 1 for the rest of the season.



