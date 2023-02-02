İngiltere Kraliyet Savcılık Servisinden yapılan açıklamaya göre, tecavüze teşebbüs, saldırı, tehdit edici eylemler ve fiziksel zarar verme iddialarıyla yargılanan Greenwood'un davasında anahtar rol oynayan sanıklar ifadelerini geri çekti.

Yeni bir kanıtın da göz önüne alınmasıyla, Greenwood hakkındaki suçlamaların düştü ve beraat etti.

Eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtlarının ardından Greenwood, tecavüz ve ölümle tehdit iddialarıyla geçen yıl 30 Ocak'ta tutuklanmış ve kefalet karşılığında serbest bırakılmıştı.

Mahkeme sürecinin devam etmesi nedeniyle tutuklandığı ilk tarihten itibaren Manchester United'ın antrenmanlarına ve maçlara alınmayan 21 yaşındaki futbolcu, kefalet şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle ekim ayında gözaltına alınmış ve bir kez daha kefaletle serbest bırakılmıştı.