Tekvandoda milli sporculardan 9'u altın 36 madalya
İstanbul'da düzenlenen 8. WT Başkanlık Kupası ikinci gün ve 10. Uluslararası Türkiye Tekvando Turnuvaları'nın ilk gün mücadeleleri tamamlandı. Türk sporcular bugünkü mücadelelerde 9'u altın 36 madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği (ETU) ve Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından, 1 Şubat'ta başlayıp 14 Şubat'a kadar devam edecek olan organizasyonun ikinci günü bitti.
"Tekvando poomsae" kategorisinde dün başlayan 8. WT Başkanlık Kupası ikinci gününde Türk sporcular, 6 altın, 6 gümüş, 8 bronz olmak üzere 20 madalya kazandı. Türkiye, iki gün sonunda 12 altın, 10 gümüş ve 15 bronz madalyayla "tekvando poomsae" kategorisini zirvede bitirdi. İtalya; 6 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalyayla ikinci, İran ise; 6 altın ve 3 bronz madalyayla üçüncü sırayı aldı.
10. Uluslararası Türkiye Tekvando Turnuvası "poomsae" kategorisi ilk gün müsabakalarındaysa Türkiye; 3'ü altın, 4'ü gümüş, 9'u bronz olmak üzere 16 madalyayla ilk günü ikinci sırada bitirdi.
İtalya'nın; 6 altın, 2 gümüş ve 3 bronzla ilk sırada yer aldığı turnuvada İsviçre; birer altın, gümüş ve bronz madalyayla üçüncülük elde etti.
Organizasyonda yarın, 10. Uluslararası Türkiye Tekvando Turnuvası'nda "tekvando poomsae" kategorisinin son müsabakaları yapılacak.