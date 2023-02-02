Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği (ETU) ve Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından, 1 Şubat'ta başlayıp 14 Şubat'a kadar devam edecek olan organizasyonun ikinci günü bitti.

"Tekvando poomsae" kategorisinde dün başlayan 8. WT Başkanlık Kupası ikinci gününde Türk sporcular, 6 altın, 6 gümüş, 8 bronz olmak üzere 20 madalya kazandı. Türkiye, iki gün sonunda 12 altın, 10 gümüş ve 15 bronz madalyayla "tekvando poomsae" kategorisini zirvede bitirdi. İtalya; 6 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalyayla ikinci, İran ise; 6 altın ve 3 bronz madalyayla üçüncü sırayı aldı.

10. Uluslararası Türkiye Tekvando Turnuvası "poomsae" kategorisi ilk gün müsabakalarındaysa Türkiye; 3'ü altın, 4'ü gümüş, 9'u bronz olmak üzere 16 madalyayla ilk günü ikinci sırada bitirdi.

İtalya'nın; 6 altın, 2 gümüş ve 3 bronzla ilk sırada yer aldığı turnuvada İsviçre; birer altın, gümüş ve bronz madalyayla üçüncülük elde etti.

Organizasyonda yarın, 10. Uluslararası Türkiye Tekvando Turnuvası'nda "tekvando poomsae" kategorisinin son müsabakaları yapılacak.