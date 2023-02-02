Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 19:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa Gholizadeh'i kadrosuna kattı
Kasımpaşa Kulübü, İranlı futbolcu Ali Gholizadeh'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncun sağlık kontrollerinin ardından Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde düzenlenen törenle sözleşme imzaladı.
Orta sahada görev yapan Gholizadeh, sezonun ilk yarısında Belçika Ligi ekiplerinden Charleroi'de forma giymişti.
Transfer— Kasımpaşa (@kasimpasa) February 2, 2023
Yeni transferimiz Ali Gholizadeh, sağlık sponsorumuz @livhospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.#Kasımpaşa #SemtAşkı pic.twitter.com/gLFegOXM3g
Etiketler: Kasımpaşa Transfer Haberleri
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