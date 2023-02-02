Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 18:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresunspor’da olağanüstü seçim kararındı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, genel kurulun 18 Şubat Cumartesi 13.00'te Çotanak Spor Kompleksi Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 25 Şubat Cumartesi yapılacak.
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Duyurusu— Bitexen Giresunspor (@Giresunspor) February 2, 2023
https://t.co/cWyWn1pb11 pic.twitter.com/25pE59tToq
Etiketler: Giresunspor Süper Lig
Son Haberler
- 19:00
- 18:45
- 18:44
- 18:33
- 18:28
Sıradaki Haber
Amir Hadziahmetovic resmen Beşiktaş'ta
Yükleniyor lütfen bekleyiniz