Siyah-beyazlı ekip, bu transfer için Konya ekibine 3 milyon 200 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

Ayrıca oyuncunun olası bir sonraki satışından elde edilecek gelirin azami yüzde 20'si Konya ekibine verilecek.

Bosnalı oyuncu ise bu sezonunun geri kalan bölümünde 580 bin euro, geri kalan sezonlar için sezon başına 1 milyon 160 bin euro kazanacak.

Beşiktaş Kulübü, Amir Hadziahmetovic'in transferi için anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

"Oyuncunun üçüncü kulübe kalıcı transferi halinde sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde sonraki transfer gelirinin yüzde 20'sini aşmayacak şekilde şirketimiz tarafından Arabam.com Konyaspor Kulübü'ne ayrıca ek ödeme yapılacaktır. Oyuncu ile imzalanan sözleşme 2 Şubat 2023 tarihinden başlamak üzere 2026-2027 sezonu sonuna kadar 4,5 yıl süre ile geçerli olacaktır. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 580 bin euro, kalan sezonlar için sezon başına net 1 milyon 160 bin euro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10 bin euro maç başı ücreti ödenecektir."