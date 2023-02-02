Konyaspor ile İstanbulspor, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetti.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golü, 67. dakikada Cebrail Karayel kendi kalesine attı.

Kümede kalma mücadelesi veren İstanbulspor, ligde 2 maç sonra kazanarak 18 puana yükseldi.

Ligde üst üste 4. yenilgisini alan ve galibiyet hasretini 7 maça çıkartan Konyaspor ise 27 puanda kaldı.

İki ekip ligin ilk yarısında Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi Konyaspor 4-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

30. dakikada taç organizasyonuyla topla ceza sahasında buluşan Paz'ın, iki savunmacıyı oyundan düşürerek sağ çaprazdan şutunda kaleci Jensen, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

37. dakikada Paz'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Endri Çekiçi'nin sert şutunda top savunmadan döndü. Uzaklaştırılmaya çalışılan topu yeniden önünde bulan Çekiçi kafayla Diouf'a indirdirdi. Bu oyuncunun yarım volesinde meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

42. dakikada Lokilo'nun sol kanattan ortasında arka kale direği önünde Duhaney meşin yuvarlağı kafayla Eze'ye indirdi. Bu oyuncunun müsait pozisyonda vuruşunda top auta gitti.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

57. dakikada topla hareketlenen Diouf'un ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Jensen, iki hamlede topa sahip oldu.

GOL - 67. dakikada konuk ekip öne geçti. Emir Kaan Gültekin'in pasına sol kanattan hareketlenen Ethemi'nin şutunda Cebrail Karayel'e de çarpan top filelere gitti. 0-1.

73. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Calvo'nun altıpas üzerinde zayıf kafa vuruşunda top, kaleci Jensen'de kaldı.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ümit Öztürk, Yusuf Bozdoğan, Cem Özbay.

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 50 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Paz (Dk. 59 Oğulcan Ülgün), Soner Dikmen, Michalak, Muric (Dk. 46 Pavicic), Endri Çekiçi Dk. 72 Ikpeazu), Diouf.

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 90+3 Ali Yaşar), Mahamadou Ba (Dk. 79 Vefa Temel), Lokilo (Dk. 66 Emir Kaan Gültekin), Muammer Sarıkaya, Rroca (Dk. 79 Mehremic), Ethemi, Eze (Dk. 66 Topalli).

Gol: Dk. 67. Cebrail Karayel (kendi kalesine) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Paz, Dk. 90+7 Michalak (Arabam.com Konyaspor), Dk. 4 Eze, Dk. 84 Okan Erdoğan, Dk. 90+6 Duhaney (İstanbulspor)

Aleksandar Stanojevic: Bu takımın oyuncu takviyesine ihtiyacı var

[Fotoğraf: AA]

Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör Aleksandar Stanojevic, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçından ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Bugün takım olarak çok iyi bir performans sergilemediklerine dikkati çeken Stanojevic, ilk yarı oyun hakimiyetinin kendilerine olduğunu ve yakaladıkları birçok pozisyonu değerlendiremediklerini vurguladı.

"Bütün sorumluluk bana ait"

Stanojevic, maçın ikinci yarısında şanssız bir gol yediklerini vurguladı.

"Oyuna Uche Ikpeazu'yu soktum ama yine de golü yedikten sonra istediğimiz sonuçları alamadık, hepsi bu. Burada hoca olan benim, bütün sorumluluk bana ait. Bu takımın oyuncu takviyesine ihtiyacı var. Eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsak bu gerekli. Ofansif bölgede 3 oyuncu almayı düşünüyoruz. Beklenti içindeyiz. Fenerbahçe maçı öncesi bunun gerçekleşeceği bildirildi. Özellikle taraftarlarımızdan da özür diliyorum."

Fatih Tekke: Bugün bunu başardık ama sadece bir 3 puan aldık

[Fotoğraf: AA]

İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçından ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Tekke, karşılaşmanın kendileri açısından beklenildiği gibi geçtiğini ifade etti.

"Son haftalarda duygusal ve psikolojik olarak olumsuz görünen bir Konyaspor'a karşı bu durumu değerlendirmek istediğimiz bir maçtı. Bunu da pasla değerlendirebilirdik. Topa çok daha fazla sahip olabileceğimiz bir maç. Fakat özellikle top bizdeyken set hücumlarında bu kadar geniş alanda çok basit top kayıpları oldu."

Tekke, maç içinde yaptığı hamlelere değindi.

"Santrforu 6 numara oynatmak durumunda kaldık. Sonuç olarak bugün top rakipteyken çok iyi oynayan bir İstanbulspor var. Top ayağındayken özellikle hem hızlı hücum ve set hücumlarında beklediğimin altında bir İstanbulspor vardı. İşimiz kolay değil. Yarışacağımız takım sayısı belli. Oyunumuz, oyuncumuzun gücüyle ve çok isteyerek olmalı. Bugün bunu başardık ama sadece bir 3 puan aldık."