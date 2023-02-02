Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Will Clyburn
[Fotograf: AA]
Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Will Clyburn, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 22. hafta karşılaşmalarında 27 verimlilik puanına ulaşan Clyburn, kariyerinde 4. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
Clyburn, Anadolu Efes'in sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'i 80-70 yendiği maçta 19 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla oynadı.
Etiketler: Anadolu Efes Basketbol Avrupa Kupaları
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