Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 22. hafta karşılaşmalarında 27 verimlilik puanına ulaşan Clyburn, kariyerinde 4. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Clyburn, Anadolu Efes'in sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'i 80-70 yendiği maçta 19 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla oynadı.