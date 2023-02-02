Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aort damarının yırtılması sebebiyle ameliyat edilen ve uzun süredir yoğun bakımda bulunan eski futbolcumuz Ersen Martin'in durumunun iyiye gittiğini öğrendik. Ersen Martin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Aort damarının yırtılması sebebiyle ameliyat edilen ve uzun süredir yoğun bakımda bulunan eski futbolcumuz Ersen Martin’in durumunun iyiye gittiğini öğrendik.



Ersen Martin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. pic.twitter.com/TtbLHUbLzC — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 2, 2023