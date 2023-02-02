Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'tan Ersen Martin açıklaması
[AA arşiv]
Beşiktaş Kulübü, aort damarı yırtılması nedeniyle tedavi gören Ersen Martin'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Aort damarının yırtılması sebebiyle ameliyat edilen ve uzun süredir yoğun bakımda bulunan eski futbolcumuz Ersen Martin'in durumunun iyiye gittiğini öğrendik. Ersen Martin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Aort damarının yırtılması sebebiyle ameliyat edilen ve uzun süredir yoğun bakımda bulunan eski futbolcumuz Ersen Martin’in durumunun iyiye gittiğini öğrendik.— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 2, 2023
Ersen Martin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. pic.twitter.com/TtbLHUbLzC
Etiketler: Beşiktaş
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