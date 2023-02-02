Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sürüyor. Ara transfer döneminde Aboubakar ve Hadziahmetovic’i kadrosuna katan yönetim, stoper ve hücum bölgesi için arayışlarına devam ediyor.

Borini yeniden gündemde

Fabio Borini için geçtiğimiz günlerde Vavacars Fatih Karagümrük'ün nabzını yoklayan siyah beyazlılar, sonuç alamamıştı. Başkanlar düzeyinde gerçekleşen ilk görüşmenin ardından gündem yeniden Borini’ye döndü.

İtalyan oyuncu için temaslarını sürdüren yönetim, 31 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş forması giydirmek istiyor.

Savunmaya da takviye planlanıyor

Siyah beyazlı ekip, stoper bölgesini de güçlendirmeyi planlıyor. Birçok isim ve kulüple temasta olan Beşiktaş yönetimi, mali şartların uymaması durumunda ise bu bölgeye transfer yapmaktan vazgeçecek.

Öte yandan kaleci Utku Yuvakuran ve genç futbolcu Emrecan Uzunhan için Beşiktaş'a kiralama talepleri geldi. Teknik direktör Şenol Güneş 2 oyuncunun ayılmasına onay verirse kiralama durumu gerçekleşecek.