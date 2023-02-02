İngiliz kulübü Manchester City'de forma giyen Erling Haaland'ın piyasa değeri belirlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Norveçli golcünün menajeri çok konuşulacak astronomik rakamı açıkladı.

Rafaela Pimenta, 23 yaşındaki golcünün değeri hakkında, "80 milyon euroya Pogba'yı transfer ettik. Zirve 222 milyon euro ile Neymar'ın. Rakamlar değişiyor. Benim için Haaland 1 milyar euro değerinde" dedi.

Menajer Pimenta rakamın astronomik olduğunu da ekledi.

"Belki bu rakamı kimse ödeyemeyecek ama sahip olduğu potansiyel bu. Aslında bir futbolcunun değerini kulüp belirliyor. Bir oyuncuya kimsenin 700 milyon euro vermeyeceğini biliyorum, ancak Erling'in bir kulübe kattığı değer muazzam. En az 1 milyar euro olduğu konusunda netim".

Yıldız futbolcunun Real Madrid transferine de değinen Pimenta "Bu konu hakkında konuşamam. Ben bir avukatım" dedi.