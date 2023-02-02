Kayserispor ile Başakşehir, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetti.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü, 50. dakikada Ali Karimi kaydetti.

Geçen hafta İstanbulspor'u deplasmanda yenen Yukatel Kayserispor, bu kez evinde Başakşehir'i yenerek çıkışını sürdürdü. Sarı kırmızılılar 32 puana yükseldi.

Zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir de ligde 5. yenilgisini alarak 40 puanda kaldı.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Medipol Başakşehir 2-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Onur Bulut'un pasında topla buluşan Emrah Başsan'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak sol taraftan auta gitti.

8. dakikada Kayserispor atağında sol kanattan Mane'nin ortasına ön direğe koşu yapan Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

13. dakikada rakip yarı alanın ortalarından Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasına gönderdiği topa rakiplerinin arasından yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+4. dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında sol çaprazdan Serdar Gürler'in kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 49. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'nın çizgiye inerek kaleye paralel ortasında altı pas içerisin topla buluşan Ali Karimi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

56. dakikada Deniz Türüç'ün pasında topla buluşan Berkay Özcan'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak uzak direkten auta gitti.

58. dakikada Biglia'nın pasında topla buluşan Lima yaklaşık 30 metreden sol ayağı ile sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Bilal Beyazıt uzak köşeye yönelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

89. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in ortasında savunmaya aşan topa altı pasın sağ çaprazından gelişine vuran Karzev'in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Oluşan karanbolde top kaleci Bilal Beyazıt'ta kaldı.

Karşılaşma ev sahibi Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Ogün Kamacı.

Yukatel Kayserispor: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Hosseini, Arif Kocaman, Carole, Campanharo, Mane (Dk. 64 Cardoso), Ali Karimi, Kemen (Dk. 86 Ramazan Civelek), Emrah Başsan (Dk. 74 Thiam) , Gökhan Sazdağı (Dk. 86 İlhan Parlak).

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ahmed Touba, Lima (Dk. 76 Karzev), Mahmut Tekdemir (Dk. 46 Biglia), Mesut Özil (Dk. 46 Aleksic), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk. 86 Caner Erkin, Serdar Gürler (Dk. 76 Keny), Okaka.

Gol: Dk. 49 Ali Karimi (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Kemen, Dk. 45+ 5 Carole (Yukatel Kayserispor), Dk. 80 Karzev (Medipol Başakşehir)

Çağdaş Atan: Hak ettiğimiz bir maçı kazandık

Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının maçın başından sonuna kadar inanılmaz bir konsantrasyonla, uygulamış oldukları sisteme ve plana 90 dakika boyunca bağlı kalarak müthiş bir maç oynadıklarını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Atan, Başakşehir'in ligin en önemli takımlarından biri olduğunu ve çalışmalarını ona göre yaptıklarını dile getirdi.

"Maçtan önce de rakibi alışmış olduğu kısa pas oyununun dışına çıkarıp uzun toplara zorlamak istediğimizi söylemiştim. Maçı daha erken koparabilirdik."

Maç boyunca rakibe bir pozisyon verdiklerini ifade eden Atan, şunları kaydetti:

"Rakibe bir pozisyon verdik o da uzatmalarda direkten dönen top. Herhalde oyuncularımızın iyi niyetinden içeri girmedi. Berabere bitse gerçekten çok üzülürdük. Müthiş bir galibiyet aldık. İstanbulspor maçının üstüne bu maçı kazanabilmek müthiş bir seri yakalattı. Son dört maç, üç galibiyet. Oyuncularım çok büyük takdiri hak ediyorlar. Geçiş hücumları yaptık. Gerektiğinde kısa oynadık, gerektiğinde uzun oynadık. Bugün hiç soru işareti olmadan hak ettiğimiz bir maçı kazanarak geçmiş bulunuyoruz."

Onur Bulut'un Fenerbahçe'ye transferi

Bir gazetecinin "Onur Bulut'un Fenerbahçe'ye transferi ne aşamada" sorusuna Atan, Onur'un takımlarının en önemli oyuncularından biri olduğunu belirtti.

Atan, Onur'un farklı pozisyonlarda oynayabilen çok yönlü bir oyuncu olduğunu dile getirdi.

"Bizim takımımızın başrol oyuncularından bir tanesi. Bugün müthiş oynadı. Bir ara Onur devre arasında özellikle milli arada biraz sallandı kafa olarak. Ama şu an tamamıyla bize dönmüş durumda. Fenerbahçe transferine gelince. Tabi ki böyle fırsatları bütün oyuncular değerlendirmek ister. Onur'a sadece Fenerbahçe'nin değil diğer büyük takımların da ilgisi var. Ama daha sonuçlanmış bir şey yok. Onur şu an bizim oyuncumuz. Kulübün, Onur'un, takımın menfaatleri neyi gerektiriyorsa sonunda yönetiminiz ona karar verecektir."

Emre Belözoğlu: En kötü futbolumuzu oynadık

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da, takımın Kayserispor karşısında kötü bir performans sergilediğini söyledi.

Belözoğlu, bu maçtan ders çıkarıp yollarına devam edeceklerini belirtti.

"Bugün geldiğimiz günden beri takımımızın en kötü oyununa beraber şahit olduk. Bizlerin de bu anlamda sorumluk alması gerekiyor. Biz de belki kulübede takıma eşlerde performans göstermiş olabiliriz. Üzgünüm Kayserispor'u enerjisinden, oynama isteğinden ve üç puandan dolayı tebrik ediyorum. Bizim adımıza çok ama çok gerçekten geldiğimizden günden beri bence en kötü futbolumuzu oynadık. Ders çıkartıp yolumuza devam etmek için bundan sonra çalışmalarımıza iki gün sonra hemen başlayacağız. Bir bay haftamız var. Ondan sonrasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız."

Nurettin Açıkalın: Üç puan aldık çok mutluyuz

Kayserispor Kulübü Asbaşkan Nurettin Açıkalın, 1-0 kazandıkları Medipol Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, mücadeleye güzel başladıklarını ve futbolseverlere güzel bir maç izlettirdiklerini belirtti.

Açıkalın, Başakşehir'in güzel bir mücadele sergilediğini ve güçlü bir takım olduğunu anlattı.

"Ekibimiz güzel çalıştı hafta boyunca. Üç puan aldık çok mutluyuz. Önemli bir üç puandı. Sıkıntılı bir durumumuz yok yerimiz de puanımız da gayet iyi. Takımımızın da morali gayet yüksek."

Mücadelesinden dolayı Kayserispor'u tebrik eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise takımın daha çok maç kazanacağını kaydetti.