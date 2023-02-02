TFF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda A Milli Takımın 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Galler ile yapacağı karşılaşmanın Samsun'da oynanmasına karar verdi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 19 Haziran Pazartesi günü oynanacak Türkiye-Galler müsabakası, saat 21.45'te başlayacak.

Ay yıldızlılar, daha önce Samsun'da oynadığı tek karşılaşmada 1 Mayıs 1996 tarihinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmiş ve bu karşılaşma rakibimizle A Milli düzeyde yapılan ilk mücadele olarak kayıtlara geçmişti.

Samsun, Galler karşılaşmasıyla ilk kez A Milli Takımın resmi bir maçına ev sahipliği yapacak ve 27 sene sonra yeniden ay-yıldızlıları ağırlayacak.