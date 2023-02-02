Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 17:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye-Galler maçı Samsun'da oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile yapacağı karşılaşmanın Samsun'da oynanacağını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda A Milli Takımın 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Galler ile yapacağı karşılaşmanın Samsun'da oynanmasına karar verdi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 19 Haziran Pazartesi günü oynanacak Türkiye-Galler müsabakası, saat 21.45'te başlayacak.
Ay yıldızlılar, daha önce Samsun'da oynadığı tek karşılaşmada 1 Mayıs 1996 tarihinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmiş ve bu karşılaşma rakibimizle A Milli düzeyde yapılan ilk mücadele olarak kayıtlara geçmişti.
Samsun, Galler karşılaşmasıyla ilk kez A Milli Takımın resmi bir maçına ev sahipliği yapacak ve 27 sene sonra yeniden ay-yıldızlıları ağırlayacak.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı TFF
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