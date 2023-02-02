Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Yeni Adana Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetti.

Önce Adana Demirspor, sonra Fenerbahçe attı. İki penaltı, çizgiden çıkarılan toplar, tartışılan kararlar. Haftanın belki de en heyecanlı maçı Adana'da oynandı.

Zirve takipçisi Fenerbahçe, zorlu Adana Demirspor deplasmanında 2 puan bıraktı. Sarı lacivertliler şampiyonluk yarışında yara aldı.

84. dakikada Cherif Ndiaye, Adana Demirspor'u 1-0 öne geçiren isim oldu. Fenerbahçe, 88. dakikada Valencia ile eşitliği sağladı. 1-1.

15. dakikada Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın golü, VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

32. dakikada Adana Demirspor'da Belhanda'nın kullandığı penaltıyı Altay Bayındır kurtardı.

Maçın bitiş düdüğüyle sahaya girerek Miha Zajc'in son dakikalarda yerde kaldığı pozisyon için hakem Ali Palabıyık'a itiraz eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kırmızı kart gördü.

Ligdeki yenimezlik serisini 4 maça çıkartan Adana Demirspor, Fenerbahçe karşısında öne geçtiği maçta beraberliğe razı oldu. Adana Demirspor puanını 38'e yükseltti.

Fenerbahçe ise zorlu Adana deplasmanında geriye düştüğü maçtan bir puan çıkartarak ligde üçüncü beraberliğini elde etti.

Şampiyonluk yarışında yara alan Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 45 puana yükseldi. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6 puana yükseldi.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2 kazanmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmadaki ilk etkili atak konuk ekipten geldi. 6. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ortasında kaleyi karşısına alan Batshuayi'nin şutunda top, kaleci Ertaç'ta kaldı.

11. dakikada Valencia'nın pasında topla buluşan Rossi'nin sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

MERT HAKAN ATTI VAR KARARI İLE GOL İPTAL - 14. dakikada Fenerbahçe'nin bulduğu gol geçersiz sayıldı. Mert Hakan Yandaş, ceza sahası dışından şutunda topu ağlarla buluşturdu. Hakem Ali Palabıyık, VAR uyarısının ardından oyuncunun elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

24. dakikada sarı lacivertliler gole yaklaştı. İrfan Can'ın köşe vuruşundan yaptığı ortaya iyi yükselen Arao'nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

VAR KARARI İLE PENALTI - 32. dakikada Adana Demirspor, penaltı fırsatını değerlendiremedi. Hakem Ali Palabıyık, Akintola'nın kafayla indirdiği topa İrfan Can'ın ceza sahasında elle müdahale ettiği itirazları üzerine VAR'a giderek pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını işaret etti.

[Fotoğraf: AA]

BELHANDA PENALTIYI KAÇIRDI - 32. dakikada Belhanda'nın kullandığı penaltıda meşin yuvarlağı ayağıyla çelen kaleci Altay, gole izin vermedi.

34. dakikada sarı lacivertliler, İrfan Can ile gole yaklaştı. Sol çaprazda topla buluştuktan sonra ceza sahasına giren oyuncunun vuruşunda Rodrigues, ayağıyla müdahale ettiği topu çizgiden çıkardı.

45+5'te ev sahibi ekipte savunma oyuncusu Rodrigues, ikinci kez gole izin vermedi. Batshuayi'nin şutunda kaleci Ertaç'ın solundan kaleye giden topu Rodrigues uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Arao'nun kafasıyla uzaklaştırdığı topla buluşan Emre Akbaba, ceza sahası dışından şutunu çekti. Önce defansa sonrasında direğe çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

56. dakikada Akintola'nun sert şutunda top kaleciden döndü. Araya giren Samet, meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

76. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Miha Zajc'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi'nin şutunda top üstten auta gitti.

80. dakikada Adana ekibi, oyuna yeni giren Cherif Ndiaye ile gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan oyuncunun şutunda meşin yuvarlağı kaleci çeldi.

PENALTI - 81. dakikada Adana Demirspor, ikinci kez penaltı kazandı. Savunmanın arkasına gönderilen topa yükselen Svensson, kaleci Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını işaret etti.

ADANA DEMİRSPOR ÖNE GEÇTİ - 84. dakikada Penaltıyı kullanan Cherif Ndiaye, topu kalecinin sağından ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

FENERBAHÇE EŞİTLİĞİ SAĞLADI - 88. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Arao'nun uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Valencia, topu kalecinin yanından filelerle buluşturdu. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün, VAR uyarısının ardından hakem Ali Palabıyık tarafından geçerli sayılmasıyla maça beraberlik geldi. 1-1

90. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Arda'nın ortasına yükselen Valencia, kafayla vurdu. Meşin yuvarlağı çelen kaleci Ertaç, gole izin vermedi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara.

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Semih Güler, Svensson, Mert Çetin, Onyekuru (Dk. 89 Gökhan İnler), Belhanda (Dk. 78 Cherif Ndiaye), Akintola, Ndiaye, Emre Akbaba (Dk. 78 Yusuf Sarı), Rodrigues, Stambouli.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Samet Akaydin, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş (Dk. 61 Zajc), İrfan Can Kahveci (Dk. 61 Samuel), Lincoln (Dk. 90+3 Emre Mor), Rossi (Dk. 77 Arda Güler), Valencia, Batshuayi (Dk. 78 King).

Sarı kartlar: Dk. 30 İrfan Can Kahveci, Dk. 74 Batshuayi, Dk. 83 Altay Bayındır (Fenerbahçe), Dk. 45+9 Onyekuru, Dk. 75 Svensson (Adana Demirspor)

Goller: Dk. 84 Cherif Ndiaye (penaltıdan) (Adana Demirspor) Dk. 88 Valencia (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Teknik direktör Jorge Jesus (maçın ardından) (Fenerbahçe)