Ligde son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam, Kasımpaşa maçını 5-1 kazanan kadrosunda 2 değişikliğe gitti.

Kalede Altay Bayındır'a görev veren Jesus, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Lincoln Henrique'den kurulu savunma dörtlüsünü bozmadı.

Orta sahada Willian Arao'yu, kanatta İrfan Can Kahveci'yi koruyan Jesus, orta alanda Miha Zajc yerine Mert Hakan Yandaş'a, kanatta da Arda Güler yerine Rossi'ye şans verdi.

Portekizli teknik adam, forvet hattında yine Enner Valencia-Michy Batshuayi ikilisini tercih etti.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Arda Güler, Joshua King, Serdar Dursun, Samuel, Miha Zajc, Petroni, İsmail Yüksek ve Emre Mor ise yedek bekledi.

Arda Güler yedek kulübesinde

Ligde bu sezon ilk kez geçen haftaki Kasımpaşa maçında 11'de şans bulan 17 yaşındaki Arda, Adana Demirspor yedek kulübesinde yer aldı.

Parma'dan transfer edilen Hollandalı futbolcu Jayden Quinn Oosterwolde de kente gelen 24 kişilik kadroda bulunsa da maç kadrosuna alınmadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro ve Serdar Aziz ile sarı kart cezalısı Miguel Crespo forma giyemedi.

Adana Demirspor'da tek eksik

Norveçli Gulbrandsen sakatlığı nedeniyle kadroda giremediği Adana Demirspor, Fenerbahçe karşısına Ertaç Özbir, Svensson, Yıldırım Mert Çetin, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Akintola, Onyekuru, Belhanda ve Emre Akbaba ilk 11'i ile çıktı.

Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Bjarnason, Manev, İsmail Çokçalış, Yusuf Sarı, Pape Cherif Ndiaye, Gökhan Töre, Erhun Aksel Öztümer ve Gökhan İnler ise yedek kulübesinde yer alan oyuncular oldu.

Adana ekibinin kiralık olarak kadrosuna kattığı Pape Cherif Ndiaye, ilk kez kadroda yer buldu.

Tribünlerin tamamına yakını doldu

Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşmaya ilgi gösteren Adana Demirspor'lu taraftarlar, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.

Fenerbahçe'nin taraftarları da kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.