Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Metehan Baltacı'yı kiraladı
Galatasaray Kulübü, genç futbolcu Metehan Baltacı'nın Manisa FK'ya kiralandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Metehan Baltacı'nın, 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Manisa Futbol Yatırımları A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.
@GalatasaraySK https://t.co/uxyYMLj9Ra— Manisa Futbol Kulübü (@ManisaFK) February 2, 2023
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri
Son Haberler
- 20:37
- 20:08
- 20:03
- 19:50
- 19:56
Sıradaki Haber
Tekvandoda milli sporculardan 9'u altın 36 madalya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz