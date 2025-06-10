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Dünya
TRT Haber 10.06.2025 05:28

Soykırımcı İsrail, "Madleen" aktivistlerini sınır dışı ediyor

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine müdahalesi sonrası esir aldığı yardım gönüllüleri, sınır dışı edilmek üzere Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı.

Soykırımcı İsrail, "Madleen" aktivistlerini sınır dışı ediyor

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Madleen gemisi yolcularının sınır dışı edilmek üzere Ben Gurion Havalimanı'na ulaştığı belirtildi.

Yolculardan bazılarının ilerleyen saatlerde İsrail'den ayılmasının beklendiği, sınır dışı belgelerini imzalamayı ve İsrail'i terk etmeyi reddedenlerin mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

Alıkonulan "Madleen" aktivistleri, İsrail'den hemen ayrılmazlarsa gözaltı merkezine götürülecek
Alıkonulan "Madleen" aktivistleri, İsrail'den hemen ayrılmazlarsa gözaltı merkezine götürülecek

Gemide 12 kişi bulunuyordu

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.

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