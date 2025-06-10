Soykırımcı İsrail, "Madleen" aktivistlerini sınır dışı ediyor

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Madleen gemisi yolcularının sınır dışı edilmek üzere Ben Gurion Havalimanı'na ulaştığı belirtildi.

Yolculardan bazılarının ilerleyen saatlerde İsrail'den ayılmasının beklendiği, sınır dışı belgelerini imzalamayı ve İsrail'i terk etmeyi reddedenlerin mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

Gemide 12 kişi bulunuyordu

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmişti.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.