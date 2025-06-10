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Dünya
İHA 10.06.2025 02:47

ABD'de 6 kişiyi taşıyan uçak düştü

ABD’nin California eyaletinde içerisinde 6 kişinin bulunduğu küçük uçak deniz düştü.

ABD'de 6 kişiyi taşıyan uçak düştü
[Fotograf: AP]

ABD’nin California eyaletinde yer alan San Diego’da içerisinde 6 kişinin bulunduğu küçük uçak deniz düştü.

Yetkililer, uçağın 1970 model bir Cessna 414 olduğunu belirterek, kazanın dün yerel saatle 12.45 sıralarında Point Loma açıklarında yaşandığını bildirdi.

ABD Sahil Güvenliğinde görevli Ryan Graves, ekiplerin bir enkaz alanı tespit ettiklerini belirterek, enkaz alanında derinliğin yaklaşık 61 metre olduğunu aktardı. Graves, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

ABD'de 6 kişiyi taşıyan uçak düştü

Kalkıştan 6 dakika sonra denize çakıldı

ABD basınında yer alan haberlerde, uçaktaki altı kişi bulunduğunu bunların pilot, pilotun eşi ve bir baba ile üç oğlunun bulunduğu ifade edildi.

Pilotun kalkıştan sonra yönünü ve irtifasını korumakta zorlandığını bildirdiği aktarılan haberlerde, uçağın 13 saniyede 1900 feet irtifa kaybettiği belirtildi.

Haberlerde, uçağın kalkıştan 6 dakika sonra ise denize çakıldığı aktarıldı. San Diego Uluslararası Havaalanından kalkış yapan uçağın Arizona eyaletinde yer alan Phoenix'e gittiği açıklandı.

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