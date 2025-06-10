Trump: İç savaş istemem, gerekirse daha fazla asker göndeririz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kapsamlı basın toplantısında, Los Angeles'taki protestolar ve ülkenin diğer önemli gündem maddelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, "İç savaş istemiyorum, gerekirse Los Angeles'a daha fazla asker göndeririz" diyerek şehirdeki duruma ilişkin sert bir tavır sergiledi.

Vali Newsom'a tepki

Los Angeles'taki protestoların ana gündem maddelerinden biri olması üzerine Trump, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'u doğrudan eleştirdi.

Trump, Newsom'un "hiçbir şey yapmaya cesaret edemediğini" ve eyaletin kontrolünü kaybettiğini savundu. Federal otoriteye karşı açmayı planladığı dava tehdidini ise "komik ve siyasi" olarak nitelendirdi.

Bir gazetecinin Newsom'un hangi suçları işlediğine dair sorusuna Trump, "Bence öncelikli suçu vali adayı olmak, çünkü çok kötü bir iş çıkardı" yanıtını verdi. Deniz piyadelerinin Kaliforniya'ya konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağı yönündeki bir soruya ise "Ne olacağını göreceğiz. Sanırım her şey kontrolümüz altında" ifadelerini kullandı. Daha önce ABD basını, Trump yönetiminin protestolar nedeniyle 500 deniz piyadesi konuşlandıracağını iddia etmişti.

Yeni sosyal refah reformu: "Trump Hesapları"

Toplantıda öne çıkan bir diğer konu ise "Trump Hesapları" olarak adlandırılan yeni program oldu.

Trump, 31 Aralık 2024 ile 1 Ocak 2029 tarihleri arasında doğacak her Amerikan vatandaşı için borsa endeksine bağlı bir yatırım hesabına federal hükümet tarafından bin dolarlık başlangıç katkısı sağlanacağını açıkladı. Bu hesapların, çocuğun ebeveynleri veya vasileri tarafından yönetileceğini ve yıllık olarak aile, işveren, özel vakıflar ve kiliseler gibi üçüncü kişilerce katkıya açık olacağını belirtti.

Trump, dış politika ve ulusal güvenlik konularında da önemli açıklamalarda bulundu:

Gazze'deki İnsani Kriz: Gazze'deki insani yardım geçişlerinin sağlanması için Hamas, İsrail ve İran'la yoğun diplomatik müzakereler yürütüldüğünü ifade eden Trump, "Rehineleri geri almak istiyoruz. Bu karmaşık ama çok önemli bir süreç. Yakında sonuç almayı umut ediyoruz. Gazze şu anda biz, Hamas, İsrail ve İran arasında büyük bir pazarlığın ortasında" dedi. İsrail'in bölgedeki askeri operasyonlarına da değinerek "Durumun daha fazla yıkıma dönüşmemesi için çözüm arıyoruz" diye ekledi.

"Şu anda Çin ile iyi gidiyoruz"

Çin ile devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin Trump, "Şu anda iyi gidiyoruz. Açık konuşmak gerekirse Çin, Amerika'yı yıllarca soydu. İlk dönemimde uygulamaya koyduğumuz gümrük vergileri sayesinde yüz milyarlarca dolar topladık" dedi. Yeni ticaret anlaşmalarının "adil ve sürdürülebilir" olması gerektiğini vurgulayarak mevcut görüşmelerin sonucunu iyimser bir dille değerlendirdi.

İran ile nükleer müzakereler

İran ile devam eden dolaylı nükleer müzakerelere değinen Trump, Tahran yönetiminin kabul edilmesi mümkün olmayan taleplerde bulunduğunu söyledi. Trump, "(Uranyum) Zenginleştirme programlarından vazgeçmek istemiyorlar. Bu kabul edilemez. Alternatif çok daha kötü olur, ama anlaşma umutlarımızı da kaybetmiş değiliz" ifadelerini kullanarak, perşembe günü yeni bir görüşme yapılacağını duyurdu.

Trum-Musk gerilimi

Elon Musk ile aralarındaki gerilime de değinen Trump, Musk'ın "Trump azledilmeli" yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Bu açıklamalar gecikmiş bir tavır değişikliği. Benimle iş yaparken nasıldı, şimdi ne diyor? Umurumda değil" dedi.

Musk ile konuşmayı düşünüp düşünmediği sorusuna ise "Aslında bunu hiç düşünmedim. Onun yerinde olsaydım, benimle konuşmak isterdim. Ama bununla ilgili bir sorunum yok" yanıtını verdi.