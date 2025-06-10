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Dünya
AA 10.06.2025 01:07

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 69 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 69 kişi hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 69 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusu, Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde de Gazze'deki sivillere yönelik katliamlarını sürdürdü.

Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde bir evi hedef aldığı hava saldırısında 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan "Hayat Kampı"nda yerinden edilenlerin kaldığı çadırın insansız hava aracı (İHA) ile hedef alınması sonucu 4’ü kadın 8 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze ve Han Yunus kentlerinde sivillere yönelik bombardımanları sonucu da 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in, dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına yönelik hava saldırıları ve açtığı ateş sonucu aralarında kadın, çocuk ve gıda yardımı bekleyen sivillerin de yer aldığı toplam 69 Filistinli hayatını kaybetti.

27 Mayıs'tan bu yana 125 kişi hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, 8 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun ABD güdümlü yardım dağıtım noktalarında açlıkla boğuşan ve gıda almak isteyen Filistinlilere 27 Mayıs-8 Haziran'da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 125'e, yaralıların sayısının 736'ya yükseldiğini bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 649 Filistinli hayatını kaybetti, 14 bin 574 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı ise 54 bin 927'ye, yaralıların sayısı da 126 bin 615'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde enkazda hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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