Sosyal medyada fotoğraf paylaşımında riskler artıyor

Bir zamanlar anıları yad etmek için bakılan fotoğraf albümlerinin yerini sosyal medya profilleri alırken, kullanıcıların farklı mekanlarda çekilen fotoğrafları gönül rahatlığıyla paylaşması, teknolojinin kötüye kullanımıyla birlikte yeni riskleri de beraberinde getiriyor. Özellikle yüzün net bir şekilde görüldüğü fotoğraflar, yapay zeka teknolojileriyle işlenerek kişilerin bilgisi ve rızası dışında çeşitli sahtecilik faaliyetlerinde kullanılabiliyor.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Uzmanı Levent Eraslan, "deepfake" teknolojisinin geldiği noktaya dikkat çekti. Eraslan, "Artık 'deepfake' teknolojisi dediğimiz, derin kandırmacada yapay zeka bizim sesimizi, mimiklerimizi, jestlerimizi, yüz ifademizi, kemiklerimizi her şeyi taklit edebiliyor ve konuşturabiliyor. Eskiden bunları yapmak ekip işiydi, şimdi bir telefonla yapılabilmekte," ifadelerini kullandı.

"Sizin adınıza çok güzel bir kimlik yapabilirler"

Sosyal medyada paylaşılan yüz fotoğrafları siber suçlular için de önemli bir bilgi kaynağı haline geliyor. Yüzün net bir görüntüsü, dolandırıcılık yöntemlerinde kullanılabiliyor; fotoğraf hırsızları bu yöntemle sahte banka hesabı açabiliyor ya da kişilerin adına sahte kimlikler oluşturabiliyor.

Levent Eraslan, bu tehlikeye ilişkin, "Sizin adınıza çok güzel bir kimlik yapabilirler. Sizin adınıza çok güzel bir kampanya üretebilirler. Bu kampanyadan para alabilirler. Ya da yapay zeka marifetiyle sizi konuşturup hakkınızda çok olumsuz şeyleri de ortaya koyabilirler," şeklinde konuştu.

Daha fazla paylaşım, daha fazla risk…

Ayrıca, fotoğraflarda etiketlenen veya arka planda görünen konum ve adres bilgileri, hırsızların işini kolaylaştırarak kullanıcıları fiziki tehlikelere de açık hale getirebiliyor. Daha fazla paylaşım, daha fazla risk ve mağduriyet ihtimali anlamına geliyor.

Bu risklerden uzak kalmanın yine kullanıcıların bilinçli davranışlarına bağlı.

Sosyal medyadaki bir bilgi, belge ve görüntünün asla kaybolmadığını vurgulayan Eraslan, "Bu yüzden çok cepheden kendinizi paylaşmak yerine daha flu ya da yandan çekilmiş fotoğraflar tercih edilebilir. Evinizin, okulunuzun, hobilerinizin ya da ailenizin fotoğraflarını çok sık paylaşmayın."

Haber: Ahmet Çakıcı