Açık 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 10.06.2025 06:38

Üst geçidi kullanmayan yayaya otobüs çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yaya üst geçidini kullanmayıp, yoldan karşıya geçmeye çalışan Maryam K'ya (64) özel halk otobüsü çarptı.

Üst geçidi kullanmayan yayaya otobüs çarptı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu, Kalburt mevkiinde meydana geldi. Kenan K. (48) yönetimindeki özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Maryam K'ya çarptı. Kazada Maryam K, çarpmanın şiddetiyle yere savrularak ağır yaralandı.

Üst geçidi kullanmayan yayaya otobüs çarptı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüs şoförü Kenan K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Maryam K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan kazanın meydana geldiği noktada, yolun karşısında geçmek için kullanılan yaya üst geçidi olduğu görülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
Bursa Trafik Kazası Otobüs
Sıradaki Haber
Bayram tatili dönüşü trafikte yoğunluk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:57
Hava sıcaklıkları bazı bölgelerde 40 dereceyi aştı
06:45
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 işçi alacak
05:34
Soykırımcı İsrail, "Madleen" aktivistlerini sınır dışı ediyor
05:27
Nijerya'da meydana gelen patlamada 6 kişi öldü
03:30
Trump'tan Netanyahu'ya: İran ile müzakere etmelisin
02:58
ABD'de 6 kişiyi taşıyan uçak düştü
Paris’te "Madleen" gemisinin durdurulması protesto edildi
Paris’te "Madleen" gemisinin durdurulması protesto edildi
FOTO FOKUS
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 8. yılı
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 8. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ