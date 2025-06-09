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Türkiye
AA 09.06.2025 20:38

Osmangazi Köprüsü'nde dönüş hareketliliği başladı

İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle akıcı yoğunluk oluştu.

Osmangazi Köprüsü'nde dönüş hareketliliği başladı

Kurban Bayramı için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine gidenler, dönüş yolculuğuna başladı.

Dönüşte İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih edenler, Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak İstanbul'a geçiyor. Otoyolun Yalova ve Bursa bölümünde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşturan sürücüler, Hersek Gişelerinde çok sayıda gişenin dönüşe ayrılması sayesinde hızlıca geçebiliyor.

Osmangazi Köprüsü'nde dönüş hareketliliği başladı

Bayramı İstanbul'da geçiren ve güney kentlerine gitmek üzere yola çıkanların da kullandığı köprünün her iki yönünde de Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler kontrollerini sürdürüyor

Durdurulan araçları denetleyen ekipler, sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Tüm uyarılara rağmen hız limitlerine uymayan araçları da gişelerin çıkışında durduran ekipler, hız yaptıkları için cezai işlem başlatıyor.

Ekipler ayrıca Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa kara yollarındaki uygulama noktalarında da kontrollerini sürdürüyor.

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