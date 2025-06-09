24 saatte aynı yerde 2 kez kaza yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Konak Sokak'ta meydana geldi.

Kenan A. yönetimindeki otomobil ile Altay Ç.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

İkinci kez yaralandı

Kazada motosikletin arkasında bulunan Altay Ç.'nin kardeşi Ebru U. hafif yaralandı. Ebru U. ayakta tedavi edilirken, Altay Ç. ile kardeşi Ebru U.'nun dün de aynı yerde kaza yaptıkları ortaya çıktı.

Evli olan Ebru U.'nun dünkü kazada da hafif yaralandığı, tedavisi sonrası hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.