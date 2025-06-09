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Türkiye
AA 09.06.2025 15:31

Havalimanlarında bayram tatili dönüş yoğunluğu

İstanbul'daki iki havalimanında Kurban Bayramı tatili için şehir dışına gidenlerin kente dönmeye başlamasıyla yoğunluk yaşanıyor.

Havalimanlarında bayram tatili dönüş yoğunluğu
[Fotograf: AA]

Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçiren İstanbulluların kente dönüş yolculuğu, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yoğunluğa yol açtı.

İki havalimanının da iç hatlar gelen yolcu katında kalabalık oluştu.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, hava yolu şirketleri ve diğer birimler, yoğunluğu azaltmak için çeşitli önlemler aldı. İGA ve Turkish Ground Services (TGS) personeli, bagaj alım alanında ve çıkışta yolculara yardımcı oluyor.

Havalimanlarında bayram tatili dönüş yoğunluğu

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'nde de yoğunluk yaşanırken, havalimanının açık ve kapalı otoparkları doldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise ISG ve HEAŞ yönetimi yoğunluğu azaltmak için çeşitli önlemler aldı.

Burada da bagaj alımı bölgesinde, gelen yolcu terminalinde kalabalık oluştu.

İstanbul Havalimanı'ndan bugün 1674 uçuşla 259 bin 449 yolcunun kente dönmesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ise 800 uçuşta 140 bin yolcunun kullanması bekleniyor.

Öte yandan, bugün Türk Hava Yollarının 1369 uçuşla en yüksek günlük sefer rekorunu kırması öngörülüyor.

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