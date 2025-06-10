Hava sıcaklıkları bazı bölgelerde 40 dereceyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, dün ülkenin birçok noktasında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

En yüksek sıcaklığın kaydedildiği Şırnak Güçlükonak'ı, 41,8 derece ile Gaziantep'in Karkamış ilçesi izledi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazisinde ise termometreler 41,6 dereceyi gösterdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 41,3 derece, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ise 41,1 derece sıcaklık kaydedildi.

Dün en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü diğer bazı merkezler ve değerleri ise şöyle sıralandı:

İl İlçe Sıcaklık Şanlıurfa Akçakale 40,4 Kilis Polateli 40,4 Aydın Karpuzlu 40,4 Şanlıurfa Harran 40,3 Diyarbakır Bismil 40,3 Mardin Nusaybin 40,2 Kilis Elbeyli 40,2 Şırnak Cizre 40,1 Şanlıurfa Haliliye (Üniversite Osmanbey Kampüsü) 40,1 Şırnak Silopi 40,0

Sıcaklıkların özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok yerleşim yerinde 40 derecenin üzerine çıktığı gözlendi.