Açık 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 10.06.2025 06:54

Hava sıcaklıkları bazı bölgelerde 40 dereceyi aştı

Türkiye genelinde dün en yüksek hava sıcaklığı 42,8 santigrat derece ile Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde ölçüldü.

Hava sıcaklıkları bazı bölgelerde 40 dereceyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, dün ülkenin birçok noktasında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

En yüksek sıcaklığın kaydedildiği Şırnak Güçlükonak'ı, 41,8 derece ile Gaziantep'in Karkamış ilçesi izledi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazisinde ise termometreler 41,6 dereceyi gösterdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 41,3 derece, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ise 41,1 derece sıcaklık kaydedildi.

Dün en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü diğer bazı merkezler ve değerleri ise şöyle sıralandı:

İl İlçe Sıcaklık
Şanlıurfa Akçakale 40,4
Kilis Polateli 40,4
Aydın Karpuzlu 40,4
Şanlıurfa Harran 40,3
Diyarbakır Bismil 40,3
Mardin Nusaybin 40,2
Kilis Elbeyli 40,2
Şırnak Cizre 40,1
Şanlıurfa Haliliye (Üniversite Osmanbey Kampüsü) 40,1
Şırnak Silopi 40,0

Sıcaklıkların özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok yerleşim yerinde 40 derecenin üzerine çıktığı gözlendi.

ETİKETLER
Hava Sıcaklıkları Şanlıurfa Kilis Aydın Diyarbakır Mardin Şırnak Meteoroloji Hava Durumu
Sıradaki Haber
Üst geçidi kullanmayan yayaya otobüs çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:45
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 işçi alacak
06:39
Üst geçidi kullanmayan yayaya otobüs çarptı
05:34
Soykırımcı İsrail, "Madleen" aktivistlerini sınır dışı ediyor
05:27
Nijerya'da meydana gelen patlamada 6 kişi öldü
03:30
Trump'tan Netanyahu'ya: İran ile müzakere etmelisin
02:58
ABD'de 6 kişiyi taşıyan uçak düştü
Paris’te "Madleen" gemisinin durdurulması protesto edildi
Paris’te "Madleen" gemisinin durdurulması protesto edildi
FOTO FOKUS
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 8. yılı
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 8. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ