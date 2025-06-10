Hava sıcaklıkları bazı bölgelerde 40 dereceyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, dün ülkenin birçok noktasında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti.
En yüksek sıcaklığın kaydedildiği Şırnak Güçlükonak'ı, 41,8 derece ile Gaziantep'in Karkamış ilçesi izledi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazisinde ise termometreler 41,6 dereceyi gösterdi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 41,3 derece, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ise 41,1 derece sıcaklık kaydedildi.
Dün en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü diğer bazı merkezler ve değerleri ise şöyle sıralandı:
|İl
|İlçe
|Sıcaklık
|Şanlıurfa
|Akçakale
|40,4
|Kilis
|Polateli
|40,4
|Aydın
|Karpuzlu
|40,4
|Şanlıurfa
|Harran
|40,3
|Diyarbakır
|Bismil
|40,3
|Mardin
|Nusaybin
|40,2
|Kilis
|Elbeyli
|40,2
|Şırnak
|Cizre
|40,1
|Şanlıurfa
|Haliliye (Üniversite Osmanbey Kampüsü)
|40,1
|Şırnak
|Silopi
|40,0
Sıcaklıkların özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok yerleşim yerinde 40 derecenin üzerine çıktığı gözlendi.