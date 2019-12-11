A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kardeşi Bahaddin Güneş, ağabeyinin izinden gidiyor.

Bahaddin Güneş de Şenol Güneş gibi hayatının merkezinde futbol olan biri.

Süper Lig’de Trabzonspor, Konyaspor ve MKE Ankaragücü gibi takımların formasını giyen Bahaddin Güneş, 1996 yılında futbolculuk hayatını noktaladıktan sonra teknik adamlığa başladı.

Alt liglerde birçok takımda görev yapan 59 yaşındaki teknik adam, bu sezon İkinci Lig Kırmızı Grup takımlarından Ankara Demirspor’u çalıştırıyor.

Bahaddin Güneş de ağabeyi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş gibi başarılı bir sezon geçiriyor.

Ankara Demirspor; Sakaryaspor, Vanspor, Bandırmaspor ve Tuzlaspor gibi güçlü rakiplerin yer aldığı Kırmızı Grupta 33 puanla lider durumda bulunuyor.

En yakın takipçisi Bandırmaspor’un 2 puan önünde yer alan Ankara ekibi 16 maçta 10 galibiyet 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Ankara Demirspor’un sezonu lider bitirmesi durumunda Bahaddin Güneş, teknik adamlık kariyerindeki ilk şampiyonluğunu yaşayacak.

Kaynak: TRT SPOR