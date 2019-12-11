Rusya liginde hemen hemen her hafta yaşanan şiddet olayları nedeniyle Rusya Parlamentosunun alt kanadı olan Duma Meclisinde çalışma başlatıldı.

Duma Başkan Yardımcıları Igor Lebedev ve Dmitry Svishchev’in önerileriyle oluşturulan komisyonda, şiddetin en önemli nedeninin alkol tüketimi olduğu ifade edildi.

Komisyonda yapılan oylamada 16 milletvekili alkol tüketim ve satışının yasaklanmasını onaylarken 1 milletvekili ise ret oyu kullandı.

Öneri parlamentoya gönderilecek

Komisyonda resmen kabul edilen önerinin, parlamentoya sunulmasının ardından onaylanması bekleniyor.

Öneriyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onaylaması halinde Rusya ligindeki tüm futbol müsabakalarında alkol satışı ve tüketimi resmen yasaklanmış olacak.

Taraftar grupları ise komisyonda kabul edilen öneriye sosyal medya üzerinden tepki gösteriyor.

Kaynak: İHA