Uluslararası Af Örgütü, 22 ülkede yaşları 18 ile 25 arasında değişen 10 binden fazla gence dünyanın en önemli sorunlarını sordu. Araştırmanın sonucu dikkat çekici.

Gençlerin yüzde 41'i, 23 maddelik listeden en önemli sorun olarak “iklim değişikliği"ni gösterdi. İkinci sırada kirlilik var. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 36’sına göre, kirlilik de dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri.

Terörizm ise araştırmada üçüncü sırada yer aldı. Katılımcı gençlerin yüzde 31’i, karşılaşılan en önemli sorunlardan birinin terör olduğunu söyledi.

Gençler, yaşadıkları ülkelerde ise yolsuzluk, ekonomik istikrarsızlık, gelir eşitsizliği ve kirlilikten şikayetçi.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Kumi Naidoo, gençlerin dünyanın işleyişinde köklü değişiklikler istediğine dikkat çekti. “Liderler bunu görmeyi başaramazsa bir kuşağa ihanet riskini alırlar” dedi.

Kaynak: TRT Haber