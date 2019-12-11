Londra merkezli Cordoba Vakfının Araştırma Grubu Başkanı Abdullah Faliq, yarınki erken genel seçimin “tarihi önemde” olduğuna dikkat çekiyor.

İngiltere'deki 2 milyonu aşkın Müslüman'ın pek çok seçim bölgesinde mücadelenin kaderini etkileyecek büyüklükte olduğunu anlatan Faliq, Müslüman seçmenin oyunu etkileyecek faktörlerin de İslam karşıtlığı ile iş yerinde ve eğitimde ayrımcılık gibi konular olacağını kaydetti.

Faliq, “Brexit tartışmasının da içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, ülkede işler hiç de kolay değil. Tescilli ırkçılar ve tescilli İslam karşıtları ile aşırı sağ gruplar siyasi arenaya çıkıyor ve göç, güvenlik ve terör konularını kampanyalarının merkezine koyuyorlar. Özünde hepsi de Müslüman toplumu hedef tahtasına koyuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Müslüman seçmenlere “İhtiyaçlarınızı dinleyen ve onları giderebilecek olanlara oy verin” çağrısı yapan Faliq, seçmenlerin bu ihtiyaçlarının önce yerel, sonra da ulusal düzeyde düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

Faliq, İngiltere’de Müslümanların kendilerini “yalıtılmış” hissettiğini belirterek, “Onlarla doğru şekilde konuşulmuyor, daha ziyade vaaz ediliyor.” dedi.

Müslümanların İngiltere’de en büyük 2'nci inanç grubu olduğunu ve hızla büyüdüğünü anlatan Faliq, siyasi arenada da daha fazla temsil edilmeleri gerektiğini kaydetti.

"Muhafazakar Partide İslam karşıtlığı yaygın ve kurumsal"

İngiltere'de 500 kadar cami ve derneği çatısı altında toplayan, ülkenin en büyük Müslüman sivil toplum platformu Britanya Müslüman Konseyinin (MCB) seçim koordinatörü Zainab Gulamali ise bu seçimde Müslümanlar için birinci meselenin İslam karşıtlığı olduğunu söyledi.

Gulamali, İşçi Partisinin, Liberal Demokrat Partinin ve bazı daha küçük partilerin İslam karşıtlığıyla mücadeleye manifestolarında yer verdiğine dikkat çekerek, "Maalesef İslam karşıtlığıyla mücadeleye dönük açık bir taahhüdü Muhafazakar Parti manifestosunda göremiyoruz." dedi.

"Muhafazakar Partide İslam karşıtlığı yaygın ve kurumsal bir problem ve parti bu sorunla mücadele etmekten sürekli kaçınıyor." ifadesini kullanan Gulamali, yarın sandık başına gidecek Müslüman seçmenlerin ise öncelikle partilerin İslam karşıtlığıyla nasıl mücadele edeceklerine ilişkin vaatlerine bakacağını kaydetti.

Gulamali, MCB olarak Müslümanları seçmen listesine kaydolmaya ve oy vermeye teşvik ettiklerini anlatarak, "Bu seçimde Müslüman katılımın yüksek olacağını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ülke genelindeki seçim bölgeleriyle ilgili yaptıkları analizin sonuçlarını da paylaşan Gulamali, Müslüman seçmenin 31 seçim bölgesinde yarışın kaderini belirleyeceğini söyledi.

Gulamali, son seçimde 20 ila 2 bin oy farkıyla sonucun belirlendiği bu "marjinal" seçim bölgelerinde Müslümanların sonucu oylarıyla tayin edeceğini anlatarak, Müslüman nüfusun en az yüzde 20 olduğu 26 seçim bölgesinde de dengeleri değiştirebileceğini kaydetti.

Marjinal seçim bölgelerine en çarpıcı örneğin Londra'nın müreffeh semti Kensington olduğunu belirten Gulamali, "Mevcut milletvekili son seçimi 20 oy farkla kazandı. Bu seçim bölgesinde bunun 270 katı Müslüman seçmen var. Müslümanlar olaya bu gözle bakıp seçim günü oylarını kullanmaya giderse, Cuma günü bambaşka bir hükümetle karşılaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA