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Barselona'da geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m fabrikasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k yangÄ±n11 AralÄ±k 2019 Ã‡arÅŸamba 12:33 - Son GÃ¼ncelleme 11 AralÄ±k 2019 Ã‡arÅŸamba 12:54
Ä°spanya'nÄ±n Barselona ÅŸehrine baÄŸlÄ± MontornÃ¨s del Valles'te bir geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m fabrikasÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼dÃ¼.
Metroya yakÄ±n bir bÃ¶lgede baÅŸlayan ve kara dumanlarÄ±n ÅŸehrin birÃ§ok bÃ¶lgesinden gÃ¶rÃ¼lebildiÄŸi yangÄ±n nedeni ile yakÄ±n bÃ¶lgedekilerin bÃ¶lgeden uzaklaÅŸmalarÄ± ve bÃ¶lgedeki metro istasyonlarÄ±nÄ± kullanmamalarÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
YangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in bÃ¶lgeye birÃ§ok yerden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yerel medya fabrikanÄ±n solvent ve atÄ±k endÃ¼strisinin geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine faaliyette bulunan bÃ¼yÃ¼k bir yapÄ± olduÄŸunu; yangÄ±n nedeni ile yayÄ±lan dumanÄ±n insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in risk oluÅŸturduÄŸunu duyurdu.
Kaynak: DHA