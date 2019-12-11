Metroya yakÄ±n bir bÃ¶lgede baÅŸlayan ve kara dumanlarÄ±n ÅŸehrin birÃ§ok bÃ¶lgesinden gÃ¶rÃ¼lebildiÄŸi yangÄ±n nedeni ile yakÄ±n bÃ¶lgedekilerin bÃ¶lgeden uzaklaÅŸmalarÄ± ve bÃ¶lgedeki metro istasyonlarÄ±nÄ± kullanmamalarÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

YangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in bÃ¶lgeye birÃ§ok yerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yerel medya fabrikanÄ±n solvent ve atÄ±k endÃ¼strisinin geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine faaliyette bulunan bÃ¼yÃ¼k bir yapÄ± olduÄŸunu; yangÄ±n nedeni ile yayÄ±lan dumanÄ±n insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in risk oluÅŸturduÄŸunu duyurdu.

Kaynak: DHA