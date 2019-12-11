Lübnan basını, İsrail açıklarında aylardır çalışmalar yürüten Yunanistan'a ait Panama bandıralı "Med Surveyor" gemisinin geçen ay iki ülke arasın daki tartışmalı deniz sahasını geçerek Lübnan karasularında arama yaptığına dikkat çekti.

İsrail için Akdeniz’de 1 Nisan'dan beri çalışmalarda bulunan Panama bandrollü geminin, 27 Kasım'da Lübnan karasularında 7 -18 dakika boyunca kaldığı tespit edildi. İki ülke arasındaki kara ve deniz sınırlarını, gerginliklere karşı korumakla görevli Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ise olayı görmezden geldi.

Tel Aviv'in iki ülke arasındaki tartışmalı deniz sahasında bulunan gaz ve petrol hacmiyle ilgili veri topladığı öne sürülürken, Lübnan'ın ise buna karşı vakit kaybetmed en Birleşmiş Milletler'e (BM) başvurması gerektiğine işaret edildi.

İsrail fırsatçılık mı yapıyor?

Basındaki haberlerde İsrail'in, Lübnan'daki siyasi ve ekonomik krizi fırsat bilip ülkenin Akdeniz'deki gaz ve petrol kaynaklarına göz diktiği iddia edildi.

Haberlerde İsrail'in, on yıllardan beri sürekli olarak siyasi iç çekişmelerle zaman kaybeden Lübnan'ı istikrarsızlaştırma ve zenginliklerine el koymaya dönük fırsatçılık yaptığı ifade edildi.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri liderliğindeki Kalkınma ve Kurtuluş Bloku Genel Sekreteri Enver el-Halil, önceki gün başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, farklı konulara odaklanan Lübnanlıların, İsrail'in ülke egemenliğine yönelik ihlallerine kayıtsız kalmamaları gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA