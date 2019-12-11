Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken, 70 itfaiye personeli ve 16 itfaiye aracının yangına müdahalesi sürüyor.

Fabrikadaki kimyasallar nedeniyle hızla yayılan yangına müdahalenin oldukça zor olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: DHA