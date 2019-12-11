Dünya
Rusya'da boya fabrikasında büyük yangın11 Aralık 2019 Çarşamba 13:05 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 13:07
Yekaterinburg şehrindeki boya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun dumanın, şehrin birçok noktasından görülebildiği belirtildi.
[Fotoğraf: DHA]
Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken, 70 itfaiye personeli ve 16 itfaiye aracının yangına müdahalesi sürüyor.
Fabrikadaki kimyasallar nedeniyle hızla yayılan yangına müdahalenin oldukça zor olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: DHA
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