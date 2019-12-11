Dünya
Yabancılara evini kiralamayan Alman’a bin euro ceza11 Aralık 2019 Çarşamba 13:25 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 14:22
Almanya’nın evini yabancı uyruklu kişilere kiralamayan 81 yaşındaki ev sahibi, bin euro cezaya çarptırıldı.
Almanya’da yabancı düşmanlığı emlak piyasasında da etkilerini gösteriyor.
Augsburg kentinde yaşayan 81 yaşındaki bir ev sahibi, ilana çıkardığı evini yalnızca Alman kökenli vatandaşlara kiralayacağını duyurdu.
Evi kiralamak isteyen bir Burkina Fasoluyu reddeden ev sahibi, mahkeme tarafından bin euroluk cezaya çarptırıldı.
Yabancılara yönelik bu açık ayrımcılığın kabul edilemeyeceğini belirten hakim Andreas Roth, “Suçlar insanlar tarafından işlenir, bir ülkenin uyruğu tarafından değil” ifadesini kullandı.
Kaynak: DW
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