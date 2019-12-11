Almanya’da yabancı düşmanlığı emlak piyasasında da etkilerini gösteriyor.

Augsburg kentinde yaşayan 81 yaşındaki bir ev sahibi, ilana çıkardığı evini yalnızca Alman kökenli vatandaşlara kiralayacağını duyurdu.

Evi kiralamak isteyen bir Burkina Fasoluyu reddeden ev sahibi, mahkeme tarafından bin euroluk cezaya çarptırıldı.

Yabancılara yönelik bu açık ayrımcılığın kabul edilemeyeceğini belirten hakim Andreas Roth, “Suçlar insanlar tarafından işlenir, bir ülkenin uyruğu tarafından değil” ifadesini kullandı.

Kaynak: DW

