Spor
Galatasaray Divan Kurulu haftaya toplanacak11 Aralık 2019 Çarşamba 14:19 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 14:21
Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun aralık ayı olağan toplantısı gelecek hafta yapılacak.
Sarı-kırmızılı kulüpte her ayın ikinci haftası yapılan divan kurulu toplantısı, futbol takımının bu akşam Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta karşılaşması nedeniyle gelecek hafta gerçekleştirilecek.
Toplantının Türk Telekom Stadı'nda 18 Aralık Çarşamba günü düzenleneceği bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Galatasaray Kulübü Divan Kurulu