Spor
Beşiktaş'tan Emre Kılınç ve Mert Hakan açıklaması11 Aralık 2019 Çarşamba 14:17 - Son Güncelleme 11 Aralık 2019 Çarşamba 14:20
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'da forma giyen futbolcular Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın transferi hakkında bir açıklama yaptı.
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'da forma giyen futbolcular Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın transfer gündemlerinde yer almadığını belirtti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Basında yer alan Demir Grup Sivasspor futbolcuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın kulübümüze transferiyle ilgili haberler spekülatif olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iki futbolcunun transferi hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: transfer süper lig beşiktaş kulübü