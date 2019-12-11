Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'da forma giyen futbolcular Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın transfer gündemlerinde yer almadığını belirtti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Basında yer alan Demir Grup Sivasspor futbolcuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın kulübümüze transferiyle ilgili haberler spekülatif olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iki futbolcunun transferi hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA