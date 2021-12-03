Buzun üstünde en hızlı olmak için yarıştı. Türkiye'ye kısa kulvar sürat pateninde ilk olimpiyat kotası sevincini yaşattı.

17 yaşındaki Milli sporcu Furkan Akar, Hollanda'da yapılan Short Track Dünya Kupası'nda ilk 17'ye girdi.

Hollanda'da düzenlenen dünya kupasında ilk 17'ye girdi

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda 1000 metrede yarışma hakkını kazandı.

Genç sporcu o anları TRT Haber mikrofonuna anlattı.

"En son kotayı dördüncü dünya kupası olan Hollanda'da aldım. Bu yarışta çok heyecanlıydım, kıyasıya bir rekabet içerisindeydim. 1500, 500 ve 1000 metrede yarıştım, bir de takım olarak yarıştık. Son ana kadar devam ettim ve aldık kotayı. Ben kotayı 1000 metrede aldım toplam sıralamada 17'nci oldum ve bu da Türkiye'ye ilk 32'ye girmeyi sağladı.Bu sayede olimpiyatlara Pekin'e gidiyorum."

Akar'ın hedefi 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda dereceye girmek

Furkan başarısıyla adını Türk spor tarihine yazdırdı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir de çok önemli bir başarıya imza atıldığını, bundan sonraki en önemli hedefin; dünya ve Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip olimpiyatlarda madalya alınması olduğunu söyledi.

Azimli sporcumuz olimpiyatlara katılabilmek için çok mücadele etti.

Furkan, olimpiyat oyunlarında kürsüye çıkabilmek için işi sıkı tutuyor. Haftada 6 gün antrenman yapıyor.