Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu milli sporcu Furkan Akar'ı kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hollanda'da düzenlenen ISU Kısa Mesafe Sürat Pateni Dünya Kupası'nda 1000 metrede 2022 Pekin Kış Olimpiyatları kotasını kazanan milli sporcu Furkan Akar'ı tebrik etti.
Kasapoğlu yayımladığı mesajla milli sporcuyu kutladı
"Furkan, elde ettiği bu başarıyla kış olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden ilk kısa mesafe sürat patencimiz olarak tarihe şimdiden adını yazdırmış oldu. Ağabeyinin izinden giderek bu spora gönül veren Furkan kardeşimin de kendisini izleyen nice gencimize rol model olacağına inanıyorum. Olimpiyatlarda mücadele etmeye hak kazanan milli sporcumuzu tekrar tebrik ediyor, başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
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